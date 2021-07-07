Названы самые высокооплачиваемые в России июльские вакансии

Аналитики сервиса Superjob составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в российских регионах в июле. С данными соответствующего исследования ознакомился RT.

Как отметили представители сервиса, первые строчки списка вакансий-лидеров заняли программисты.

Например, в Москве ректутеры готовы пригласить специалиста на позицию java-разработчика с зарплатой до 350 тыс. рублей в месяц. Столько же предлагают NodeJS-разработчику в Санкт-Петербурге.

Ведущему программисту «1С» в Екатеринбурге готовы предложить вакансию с заработной платой от 200 тыс. рублей в месяц, а разработчику «1С» в Уфе — до 150 тыс. рублей.

Также в топ наиболее высокооплачиваемых вакансий в России вошли врачи. В частности, в Петербурге врачу психиатру-наркологу готовы предложить до 250 тыс. рублей в месяц, в то время как врач-флеболог из Воронежа ежемесячно может получать от 150 тыс. рублей.

Кроме того, в соответствующий рейтинг попали инженеры, менеджеры по продажам и дизайнеры.

Так, в Казани ищут инженера строительного контроля — такому специалисту в городе готовы предложить от 100 тыс. рублей.

Менеджеру активных продаж в Краснодаре предлагают до 120 тыс. рублей, а менеджеру по продажам B2B в Нижнем Новгороде — 150 тыс. рублей.

В свою очередь, дизайнеру кухонь и корпусной мебели из Новосибирска обещают до 150 тыс. рублей.

В конце списка наиболее привлекательных с точки зрения зарплатных возможностей представлены в том числе вакансии водителя категории «С» в Челябинске (до 80 тыс. рублей), шеф-повара в Самаре (от 70 тыс. рублей), менеджера по логистике в Омске (от 55 тыс. рублей), врача стоматолога-ортодонта в Красноярске (от 60 тыс. рублей) и главного бухгалтера в Волгограде (от 60 тыс. рублей).

Ранее аналитики выяснили, какую зарплату хотели бы получать россияне в 2021 году.