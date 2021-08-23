Опрос показал, сколько россиян планируют сменить работу осенью

Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, когда жители России планируют менять работу и какие сферы деятельности кажутся им в этом отношении наиболее интересными. Результаты соответствующего исследования есть в распоряжении RT.

Как показал опрос, 61% респондентов заявили, что планируют сменить место работы осенью — в начале нового бизнес-сезона.

Ещё 23% опрошенных признались, что пока не думают об увольнении, но будут рассматривать интересующие их вакансии в течение ближайших шести месяцев или года.

Не рассматривают возможность смены работы лишь 16% участников исследования.

По словам специалистов, при поиске нового места работы россиян в основном интересует уровень зарплаты (83%).

В качестве ещё одного немаловажного фактора при выборе вакансии 45% респондентов выделили атмосферу в коллективе и адекватность будущего руководства.

Для 43% участников исследования важным пунктом является наличие в новой компании возможностей для карьерного роста.

Кроме того, многие обращают внимание на режим работы, наличие программ обучения, интересных задач и дресс-кода, а также на отдалённость офиса от места жительства и прочее.

Говоря об интересующих россиян сферах деятельности, аналитики отметили, что большую часть респондентов (16%) интересует сфера производства и промышленности.

Ещё 14% признались, что хотели бы работать в области, связанной с транспортом и логистикой, 8% — с дизайном и творчеством.

Также участники исследования проявили интерес к ресторанному бизнесу, строительству, финансам и инвестициям, IT, медицине, образованию и маркетингу.

В исследовании приняли участие более 5 тыс. россиян старше 18 лет из всех регионов страны.

Ранее аналитики выяснили, какую длительность рабочего дня российские студенты считают идеальной.