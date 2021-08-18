Опрос: 70% россиян совмещают блогерство с основной работой

Согласно данным опроса, 70% россиян, которые ведут блоги, совмещают это занятие с основной работой, для 30% ведение личных социальных сетей — основной источник заработка. Об этом свидетельствуют результаты (есть в распоряжении RT) исследования платформы по работе с блогерами Perfluence и аналитического агентства ResearchMe.

При этом отмечается, что среди тех, кто совмещает блогерство с основной работой, 22% заняты в сфере торговли, 11% — работают в сфере транспорта, у 10% собственный бизнес, а ещё 10% работают в сфере обслуживания. В госучреждениях работают 9% блогеров, а меньше всего блогеров в России из IT-сферы и медицины — по 3% соответственно.

Из них 28% высказались против совмещения блогерства с основной работой и хотели бы полностью переключиться на развитие личных социальных сетей. Остальные 72% блогеров не готовы к таким переменам.

«Во многом потому, что рассматривают блогерство как хобби — так ответили 49% опрошенных, 29% — не верят, что могут зарабатывать на блогерстве достаточно денег, а 14% боятся неудачи», — отмечается в исследовании.

При этом среди россиян, которые никогда не вели блоги профессионально, 80% высказали желание бросить основную работу, чтобы стать блогером.

На вопрос, сколько россияне хотели бы зарабатывать на ведении блогов, 39% ответили, что хотели бы зарабатывать не менее 100 тыс. рублей в месяц, 26% — 200 тыс. рублей, 25% опрошенных, чтобы решиться уйти с основной работы, нужно зарабатывать на блогерстве от 500 тыс. до 1 млн рублей. Только 10% опрошенных достаточно зарабатывать на блоге 50 тыс. рублей.

По итогам исследования выяснилось, что среди россиян, которые профессионально занимаются блогерством, 35% — в возрасте от 25 до 34 лет, доля блогеров в возрасте от 35 до 44 лет — 25%. Меньше всего блогеров среди молодёжи до 24 лет — только 16%.

Всего в опросе приняли участие более 5 тыс. респондентов по всей России от 16 до 55 лет.

В конце 2020 года был также проведён опрос, в котором более половины (54,4%) российских блогеров заявили о желании стать успешными в социальной сети Instagram.

Подробнее — в материале RT.