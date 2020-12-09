Российские блогеры рассказали, в каких соцсетях хотят быть успешными

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Александра Самсоненко
Более половины (54,4%) российских блогеров хотят стать успешными в социальной сети Instagram. Об этом свидетельствуют данные опроса среди участников проекта «ТопБЛОГ».
Российские блогеры рассказали, в каких соцсетях хотят быть успешными
  • Pixabay

На втором месте по популярности оказалась социальная сеть TikTok — 34%. Далее идут платформа «Яндекс.Дзен» и соцсеть «ВКонтакте», у которых по 5,8% голосов.

Тех, кто мечтает об успехе в Instagram, привлекают следующие направления: лайфстайл и путешествия (34%), экспертный блог (24,8%), юмор и развлечения (19,9%), мода и красота (13,5%), семья и дети (7,8%).

Будущие тиктокеры намерены развиваться в таких сферах, как развлечения (33%), хобби и увлечения (26,1%), экспертный блог (17%), музыка (17%), юмор (6,9%).

Участники, выбравшие платформу «Яндекс.Дзен», разделились на две группы. В первой те, кто планирует создавать экспертный блог (78,6%). Во второй — сторонники развлекательного контента (21,4%).

Опрос был проведён среди участников «ТопБЛОГ» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Всего были опрошены около 10 тыс. человек.

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