Ирина Акопян присоединилась к проекту «ТопБЛОГ»

Блогер Ирина Акопян стала наставницей проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» под названием «ТопБЛОГ».

Ирина Акопян будет работать с блогерами, которые хотят писать о семье и детях. 29 ноября, в День матери, она проведёт открытый мастер-класс в прямом эфире Instagram-аккаунта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Меня в своё время вдохновило на блогерство именно материнство. И я, как наставник этого проекта, подскажу, с чего начать, как найти свою аудиторию и к чему быть готовым, погружаясь профессионально в мир социальных сетей», — рассказала блогер.

Модератором встречи станет ведущая телепередачи «Студия СОЮЗ» Елена Гущина.

Ирина Акопян — лауреат премий «Инста-мама года», «Лидер мнений» и «Лучшее Instagram-сообщество». На её аккаунт @irina_mamaclub подписано более 3 млн пользователей соцсети.

Всего в проекте «ТопБЛОГ» будет более трёх десятков наставников, среди которых актриса Наталия Медведева и телеведущая Елена Летучая.

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» объединяет 26 проектов, в числе которых студенческая олимпиада «Я — профессионал», конкурс управленцев «Лидеры России», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» и другие.