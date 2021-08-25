Исследование: 97% компаний считают цифровизацию необходимой для эффективной работы

Согласно данным исследования, 97% компаний считают, что цифровизация помогает работать эффективнее. Результаты анализа, проведённого аналитическим центром сервиса для управления бизнесом «Битрикс24», есть в распоряжении RT.

Кроме того, 75% респондентов отметили, что цифровизация всех бизнес-процессов компании является ключевым преимуществом перед конкурентами.

Респонденты также отметили, что цифровизировать в первую очередь необходимо такие процессы, как продажи (41%), работа с документами (19%), совместная работа над задачами (18%), маркетинг и аналитика (9%), управление ресурсами и финансами (8%), коммуникации сотрудников (4%) и HR (1%).

Эксперт сервиса «Битрикс24» Сергей Кулешов в беседе с RT отметил, что рынок ПО для цифровизации бизнеса сейчас активно растёт и на нём представлены решения для любого бюджета и компетенций.

«Многие программы работают «в облаке» и не требуют вложений в собственную IT-инфраструктуру. Предприниматели могут выбрать современные инструменты: простые решения для самостоятельной цифровизации или профессиональные системы, которые требуют привлечения специалистов», — подчеркнул Кулешов.

Исследование проведено среди 1,5 тыс. компаний — пользователей сервиса «Битрикс24». 66% опрошенных — владельцы бизнеса и топ-менеджеры.