Колокольцев наградил оперативников, раскрывших убийство девочки в Тюмени

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Глава МВД Владимир Колокольцев наградил оперативников, которые помогли раскрыть резонансное убийство девочки в Тюмени.
Колокольцев наградил оперативников, раскрывших убийство девочки в Тюмени
  • © МВД России

Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Владимир Колокольцев вручил ведомственные награды сотрудникам Главного управления уголовного розыска МВД России и их коллегам из Тюменской области, отличившимся в ходе работы по раскрытию резонансного особо тяжкого преступления», — сказала она.

27 августа Ленинский районный суд в Тюмени арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве школьницы Виталия Бережного, который признался в совершении преступления.

Девочка Настя Муравьёва пропала 30 июня, её тело с признаками насильственной смерти обнаружили 19 августа.

Позднее эксперты нашли совпадение ДНК задержанного по делу об убийстве с образцами, которые обнаружили на её теле.

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