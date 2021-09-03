Колокольцев наградил оперативников, раскрывших убийство девочки в Тюмени

Глава МВД Владимир Колокольцев наградил оперативников, которые помогли раскрыть резонансное убийство девочки в Тюмени.

Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Владимир Колокольцев вручил ведомственные награды сотрудникам Главного управления уголовного розыска МВД России и их коллегам из Тюменской области, отличившимся в ходе работы по раскрытию резонансного особо тяжкого преступления», — сказала она.

27 августа Ленинский районный суд в Тюмени арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве школьницы Виталия Бережного, который признался в совершении преступления.

Девочка Настя Муравьёва пропала 30 июня, её тело с признаками насильственной смерти обнаружили 19 августа.

Позднее эксперты нашли совпадение ДНК задержанного по делу об убийстве с образцами, которые обнаружили на её теле.