В Ростовской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Ростовской области зарегистрировали 475 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Общее число заболевших достигло 125 365. С начала пандемии выздоровели 108 232 человека.

На лечении в стационарах находятся 3960 пациентов.

Также стало известно, что в Пермском крае выявили 468 случаев COVID-19 за сутки, передаёт properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Общее число заболевших достигло 88 707. На лечении в больницах находится 3341 пациент. Доля свободного коечного фонда составляет 28,5%.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук Александр Шестопалов оценил вероятность подъёма уровня заболеваемости COVID-19.