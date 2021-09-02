В Ростовской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Общее число заболевших достигло 125 365. С начала пандемии выздоровели 108 232 человека.
На лечении в стационарах находятся 3960 пациентов.
Также стало известно, что в Пермском крае выявили 468 случаев COVID-19 за сутки, передаёт properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Общее число заболевших достигло 88 707. На лечении в больницах находится 3341 пациент. Доля свободного коечного фонда составляет 28,5%.
Ранее вирусолог, доктор биологических наук Александр Шестопалов оценил вероятность подъёма уровня заболеваемости COVID-19.