Вирусолог Шестопалов оценил вероятность подъёма уровня заболеваемости COVID-19

Вирусолог, доктор биологических наук Александр Шестопалов оценил вероятность подъёма уровня заболеваемости COVID-19.

В беседе с «Радио 1» он выразил мнение, что существуют факторы, которые могут указывать, что если подъём в перспективе и будет, то не очень сильный, в том числе из-за большого числа переболевших.

«Первое — это большой процент вакцинации, второе — большое количество уже переболевших», — сказал Шестопалов.

Ранее главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в рамках марафона «Новое Знание» сказал, что новая вспышка коронавирусной инфекции в Москве может произойти в конце сентября.

В свою очередь, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусом.