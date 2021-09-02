Вирусолог Шестопалов оценил вероятность подъёма уровня заболеваемости COVID-19
- Reuters
В беседе с «Радио 1» он выразил мнение, что существуют факторы, которые могут указывать, что если подъём в перспективе и будет, то не очень сильный, в том числе из-за большого числа переболевших.
«Первое — это большой процент вакцинации, второе — большое количество уже переболевших», — сказал Шестопалов.
Ранее главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в рамках марафона «Новое Знание» сказал, что новая вспышка коронавирусной инфекции в Москве может произойти в конце сентября.
В свою очередь, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусом.