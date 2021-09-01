Проценко не исключил вспышки COVID-19 в Москве в конце сентября
- Reuters
Он отметил, что сейчас многие возвращаются с отдыха.
«Есть ощущение, что конец сентября — это зона риска, когда будет вспышка», — цитирует главврача ТАСС.
Ранее Проценко рассказал, что летальность у отказавшихся от вакцины пациентов, которые инфицированы COVID-19, в четыре раза выше, чем у тех, кто вакцинировался.
По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России выявили 18 368 случаев инфицирования коронавирусом, умерли 790 человек с COVID-19.