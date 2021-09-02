В Минприроды заявили о планах запрета на производство одноразовых товаров из пластика

Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что в 2024 году в России планируется окончательный запрет производства одноразовых товаров и упаковок из пластика.

«В 2024 году он (запрет на производство пластика. — RT) должен быть окончательным», — приводит ТАСС заявление Козлова, сделанное в кулуарах Восточного экономического форума.

Он отметил, что запрет предлагается вводить поэтапно, чтобы производства успели перестроиться.

По его словам, в список товаров, производство которых намечено запретить, входит 28 наименований и сейчас он находится на согласовании в Минпромторге.

Козлов уверен, что процесс отказа от пластиковых товаров будет происходить в стране легко посредством наличия альтернативных вариантов для замещения производства всех позиций.

Ранее в Минприроды предложили запретить использование ряда одноразовых товаров.

В июне эксперт прокомментировала поправки о запрете неперерабатываемого пластика.