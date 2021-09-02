В Минприроды заявили о планах запрета на производство одноразовых товаров из пластика
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- РИА Новости
«В 2024 году он (запрет на производство пластика. — RT) должен быть окончательным», — приводит ТАСС заявление Козлова, сделанное в кулуарах Восточного экономического форума.
Он отметил, что запрет предлагается вводить поэтапно, чтобы производства успели перестроиться.
По его словам, в список товаров, производство которых намечено запретить, входит 28 наименований и сейчас он находится на согласовании в Минпромторге.
Козлов уверен, что процесс отказа от пластиковых товаров будет происходить в стране легко посредством наличия альтернативных вариантов для замещения производства всех позиций.
Ранее в Минприроды предложили запретить использование ряда одноразовых товаров.
В июне эксперт прокомментировала поправки о запрете неперерабатываемого пластика.