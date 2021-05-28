В организации «Зелёный патруль» прокомментировали поправки о запрете неперерабатываемого пластика

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Эколог, директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов прокомментировал поправки о запрете неперерабатываемого пластика.
В организации «Зелёный патруль» прокомментировали поправки о запрете неперерабатываемого пластика
  • Pixabay

«На этом этапе предлагается запретить то, от чего легко отказаться: коктейльные трубочки, пластиковые ватные палочки, одноразовая посуда. Это вполне реально. Это то самое барство, от которого мы обязаны отказаться в пользу природы», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Эксперт также предложил поднять стоимость пластиковых пакетов до 100 рублей, чтобы граждане задумались об альтернативе — например, о вощёной бумаге.

«Она является замечательной заменой для заворачивания мяса, рыбы. Ничего не протекает, всё хорошо хранится. И потребность в воске даст дополнительный толчок для развития пчеловодства в России, которого очень не хватает», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Ранее сообщалось, что поправки в законодательство, предполагающие запрет использования некоторых видов неперерабатываемого пластика, планируется внести в Госдуму осенью.

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