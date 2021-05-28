Поправки о запрете неперерабатываемого пластика планируется внести в Госдуму осенью

Поправки в законодательство, предполагающие запрет использования некоторых видов неперерабатываемого пластика, планируется внести в Госдуму осенью.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Виктории Абрамченко.

«Осенью в Государственную думу будут внесены поправки в законодательство о запрете использования неперерабатываемого пластика», — сообщили в пресс-службе.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко рассказала о подготовке поправок к законодательству, запрещающих использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. По её словам, речь идёт о цветном пластике, пластиковых трубочках, ватных палочках и одноразовой пластиковой посуде.

В апреле заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что по итогам 2020 года экспорт пластиковых товаров из столицы вырос на 4,5% и составил почти $199 млн. Доля столицы в общероссийских поставках товаров из пластика за рубеж составила 15,7%. Как сообщала НСН, в основном Москва поставляла за рубеж пластмассовую тару и упаковку, а также строительные изделия из пластика, предметы домашнего быта, самоклеящуюся плёнку.