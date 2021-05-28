Поправки о запрете неперерабатываемого пластика планируется внести в Госдуму осенью

Короткая ссылка
Поправки в законодательство, предполагающие запрет использования некоторых видов неперерабатываемого пластика, планируется внести в Госдуму осенью.
Поправки о запрете неперерабатываемого пластика планируется внести в Госдуму осенью
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Виктории Абрамченко.

«Осенью в Государственную думу будут внесены поправки в законодательство о запрете использования неперерабатываемого пластика», — сообщили в пресс-службе.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко рассказала о подготовке поправок к законодательству, запрещающих использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. По её словам, речь идёт о цветном пластике, пластиковых трубочках, ватных палочках и одноразовой пластиковой посуде.

В апреле заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что по итогам 2020 года экспорт пластиковых товаров из столицы вырос на 4,5% и составил почти $199 млн. Доля столицы в общероссийских поставках товаров из пластика за рубеж составила 15,7%. Как сообщала НСН, в основном Москва поставляла за рубеж пластмассовую тару и упаковку, а также строительные изделия из пластика, предметы домашнего быта, самоклеящуюся плёнку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить