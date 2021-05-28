В кабмине заявили о планах подготовить поправки о запрете пластиковой посуды

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Вице-премьер России Виктория Абрамченко на IX Невском международном экологическом форуме сообщила о подготовке поправок в законодательство, запрещающих использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов.
В кабмине заявили о планах подготовить поправки о запрете пластиковой посуды
  • РИА Новости

«Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда», — цитирует ТАСС Абрамченко.

Ранее Абрамченко заявляла, что к 2030 году необходимо добиться извлечения 50% вторичных материальных ресурсов из всей массы отходов. Ожидается, что это позволит вдвое сократить захоронение отходов и в два раза меньше использовать первичные ресурсы.

В конце 2019 года президент Владимир Путин призвал сократить производство пластиковой посуды. При этом он подчеркнул, что шаги в данном направлении надо совершать аккуратно, чтобы не нанести ущерб промышленности.

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