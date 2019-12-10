Путин заявил о необходимости сокращения производства пластиковой посуды

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения производства пластиковой посуды.
Путин заявил о необходимости сокращения производства пластиковой посуды
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Вместе с этим он отметил, что шаги в данном направлении надо совершать аккуратно, чтобы не нанести ущерб промышленности.

«По поводу одноразовой посуды и пластика... Постепенно надо снижать. В некоторых странах это начало происходить. Нам нужно сначала внедрить наилучшие доступные технологии в крупнейших городах... и действовать аккуратно, чтобы не нанести ущерб промышленности. Но действовать нужно обязательно», — сказал он.

В мае сообщалось, что в Минприроды готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду.

Депутат Госдумы, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Nation News прокомментировал решение Евросоюза запретить к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды.

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