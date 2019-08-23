В Удмуртии предложили запретить пластиковую посуду на массовых мероприятиях

Глава удмуртского Минприроды Денис Удалов заявил, что «экологическая общественность» предложила запретить пластиковую посуду на массовых мероприятиях. Об этом сообщает Udm-info.ru.

Министр поддержал инициативу. Он отметил, что ведомство уже разработало соответствующие методические рекомендации.

Одноразовую посуду предложили заменить многоразовой. Также граждан будут мотивировать приносить на мероприятия собственные вилки, тарелки и стаканчики.

Если без одноразовой посуды не обойтись, то министерство советует «отдавать предпочтение изделиям из натуральных материалов».

Ранее директор по продажам глобальным клиентам ОП «Европласт» Александр Мельников в беседе с Nation News прокомментировал договор стран G20 о борьбе с пластиком в Мировом океане.