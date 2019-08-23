В Удмуртии предложили запретить пластиковую посуду на массовых мероприятиях
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Министр поддержал инициативу. Он отметил, что ведомство уже разработало соответствующие методические рекомендации.
Одноразовую посуду предложили заменить многоразовой. Также граждан будут мотивировать приносить на мероприятия собственные вилки, тарелки и стаканчики.
Если без одноразовой посуды не обойтись, то министерство советует «отдавать предпочтение изделиям из натуральных материалов».
Ранее директор по продажам глобальным клиентам ОП «Европласт» Александр Мельников в беседе с Nation News прокомментировал договор стран G20 о борьбе с пластиком в Мировом океане.