В Удмуртии предложили запретить пластиковую посуду на массовых мероприятиях

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Глава удмуртского Минприроды Денис Удалов заявил, что «экологическая общественность» предложила запретить пластиковую посуду на массовых мероприятиях. Об этом сообщает Udm-info.ru.
В Удмуртии предложили запретить пластиковую посуду на массовых мероприятиях
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Министр поддержал инициативу. Он отметил, что ведомство уже разработало соответствующие методические рекомендации.

Одноразовую посуду предложили заменить многоразовой. Также граждан будут мотивировать приносить на мероприятия собственные вилки, тарелки и стаканчики.

Если без одноразовой посуды не обойтись, то министерство советует «отдавать предпочтение изделиям из натуральных материалов».

Ранее директор по продажам глобальным клиентам ОП «Европласт» Александр Мельников в беседе с Nation News прокомментировал договор стран G20 о борьбе с пластиком в Мировом океане.

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