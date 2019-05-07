«Поддерживаем мировую тенденцию»: в Минприроды готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

Минприроды России готовит запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды, сообщил глава ведомства Дмитрий Кобылкин. В Госдуме поддержали инициативу, подчеркнув, что развитые страны постепенно приходят к отказу от пластика. По мнению экспертов, переход на биоразлагаемую тару и упаковку необходим, однако он должен быть постепенным, чтобы не пострадал малый бизнес.

В Минприроды готовят запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

«Минприроды России — за сокращение загрязнения окружающей среды вместе с разными странами. Поддерживаем мировую тенденцию за сокращение использование пластика. И, уверен, к этому идём. Многие крупные торговые сети нас уже поддерживают. И мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять», — сказал он.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил, что в будущем Россия может прийти к полному отказу от пластика. При этом он напомнил, что ещё несколько десятков лет назад именно так все и жили.

«Пластика в период, когда мы росли, не было — только бутылки и бумага. Сейчас пластик является серьёзнейшей угрозой всей планете. Знаете, что целый ряд стран думают о том, чтобы запрещать уже использование пластика. Может быть, мы когда-нибудь тоже к этому подойдём», — подчеркнул Медведев, выступая на Всероссийском экологическом форуме «Чистая страна».

«Разумная инициатива»

В Госдуме поддержали инициативу Минприроды. Заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Елена Серова заявила в беседе с RT, что все развитые страны постепенно приходят к отказу от пластика.

«Я считаю, что инициатива очень разумная, потому что пластика в нашем мире стало очень-очень много. Конечно же, я считаю, что все развитые страны должны постепенно от него отказываться — что касается именно одноразовой посуды, — отметила Серова. — Это очень сильно загрязняет окружающую среду, поэтому я поддерживаю данную инициативу».

Напомним, в 2019 году в Евросоюзе заявили, что намерены к 2021 году запретить продажу изделий из пластика — в том числе тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.

«Недооценённая угроза»

Экологические проблемы во всём мире выходят на первый план, и российское правительство поступает правильно, поднимая подобные вопросы. Такого мнения придерживается председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Альбина Дударева.

«Пластик и вывозить невыгодно, и перерабатывать его невыгодно… Сегодня это недооценённая угроза, и то, что правительство обращает на неё внимание, это очень-очень важно», — заявила она в разговоре с RT.

Цех переработки пластмасс на заводе в Санкт-Петербурге

© Александр Гальперин / РИА Новости

По её словам, представители Общественной палаты побывали на многих свалках в стране и отметили, что основную часть отходов составляет именно пластик. Это обусловлено тем, что массовое скопление отходов из пластмассы наблюдается именно в рекреационных зонах. Именно с таких мест стоит начать введение ограничений.

«Мы с надеждой смотрим на министерство и его заявление. Надеемся, что оно будет не декларативное, а на самом деле введут какие-то ограничительные меры по распространению пластиковой посуды», — отметила Дударева.

Председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ также напомнила, что несколько лет назад было выпущено поручение президента России Владимира Путина о проработке вопросов потребления биоразлагаемой тары и упаковки.

«И я надеюсь, что сегодня руководство Минприроды доделает это поручение президента до конца и введёт, может быть, не запретительные, но хотя бы ограничительные меры с альтернативой использования биоразлагаемой упаковки, которая будет менее вредить природе», — заключила она.

Переход на альтернативные материалы

Директор природоохранных программ «Зелёного патруля» Роман Пукалов, со своей стороны, пояснил RT, что альтернатив пластику достаточно много, однако переход на такого рода материалы необходимо производить планомерно.

«Постепенный переход, не с 2019 года, чтобы не нанести урон малому бизнесу, а дать возможность перейти на альтернативные варианты. Это прессованный картон, это плотная бумага, многоразовая посуда», — подчеркнул он.

Эксперт также пояснил, что, хоть некоторые виды пластика и подлежат переработке, этот процесс осложняется несколькими факторами.

«Одноразовая посуда после всех пикников, выездов на природу либо остаётся в кустах, либо в сильно загрязнённом виде попадает на помойку. Её переработка возможна, но она невыгодна: её нужно мыть, её нужно выбирать из большого количества другого мусора, она, скорее всего, окажется на полигоне или на мусоросжигательном заводе. Лучше бы её вообще не было, а люди пользовались многоразовыми вещами или биоразлагающейся бумажной продукцией», — заключил Пукалов.

Экологический сбор

В декабре прошлого года Общероссийский народный фронт заявил, что намерен предложить Минприроды РФ создать ограничения на производство и импорт одноразовых товаров из пластика. Как пояснили в пресс-службе общественного движения, в перечень таких товаров предлагается включить пластиковые пакеты, пластиковую посуду, ватные палочки, а также коктейльные трубочки.

Предложение ОНФ заключалось в том, чтобы увеличить ставку экологического сбора для этого типа товаров. А это, в свою очередь, должно привести к их замене на более экологичные аналоги, производимые из биоразлагаемых материалов, таких как бамбук или кукуруза.

В организации также отметили, что отказ от пластика должен проходить постепенно. Предполагаемым годом завершения перехода, по их мнению, может стать 2024-й.