В Госдуме прокомментировали решение ЕС запретить к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды

Депутат Госдумы, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Nation News прокомментировал решение Евросоюза запретить к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды.

Как заявил Бурматов, Европа начала эту работу несколько десятилетий назад и сильно ушла вперёд.

«В нашей стране серьёзный разговор об этом начался только полтора года назад. Звучала идея заменить пластиковые пакеты на бумажные, и торговые сети начали делать свои проекты в этом направлении», — сказал он.

По его словам, если говорить о перспективах ухода от пластика, то нужно брать во внимание два фактора — во-первых, должны сравняться цены на пластиковую и экологическую упаковку, а во-вторых, необходимо наладить процессы сбора и переработки вторсырья.

Со своей стороны, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев в беседе с НСН отметил, что в России пластиковая посуда используется широко и пока никто особо не намерен ничего запрещать.

«Хотя было бы очень хорошо. Мы даже не пришли ещё к той мысли, чтобы хотя бы уменьшить толщину стенок этой посуды. Производители заинтересованы, что это повлияет на экономику и всё остальное. Никто не просчитывает ущерб природе, а он в разы выше», — пояснил депутат.

По его словам, огромная часть мусора — это полиэтиленовая и пластиковая упаковка.

Европарламент одобрил новый закон, запрещающий одноразовые изделия из пластика, такие как тарелки, столовые приборы, соломинки и ватные палочки.