Минприроды России готовится к введению запрета на продажу посуды из пластика

Глава Министерства природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин в беседе с РИА Новости заявил, что ведомство готовится к возможному введению запрета на продажу одноразовой пластиковой посуды.

«Минприроды России — за сокращение загрязнения окружающей среды вместе с разными странами... Мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять», — сказал он.

В марте Европарламент поддержал запрет на продажу в ЕС одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.

Депутат Государственной думы, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Nation News прокомментировал решение Европейского союза.