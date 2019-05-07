Минприроды России готовится к введению запрета на продажу посуды из пластика
«Минприроды России — за сокращение загрязнения окружающей среды вместе с разными странами... Мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять», — сказал он.
В марте Европарламент поддержал запрет на продажу в ЕС одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Депутат Государственной думы, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Nation News прокомментировал решение Европейского союза.