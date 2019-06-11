Минприроды и Роспотребнадзор выступили за снижение продаж пластиковой посуды

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Минприроды и Роспотребнадзор обратились к экономической комиссии Совета по правам человека (СПЧ) и выступили за снижение продаж пластиковой посуды, сообщает ФАН со ссылкой на сайт СПЧ.
Минприроды и Роспотребнадзор выступили за снижение продаж пластиковой посуды
  • ©Frank May/picture alliance
  • globallookpress.com

Заседание на тему предотвращения образования отходов для успешной реализации нацпроекта «Экология» совет провёл 20 марта. Стороны проанализировали приоритетные направления госполитики в соответствующей области и ознакомились с предложениями федеральных органов исполнительной власти.

Как отметили в министерстве, объём повторно вовлечённых в хозяйственную деятельность пластиковых отходов ниже, чем количество пластика, попадающего в окружающую среду. Поэтому ведомство поддерживает запрет продажи одноразовых изделий из пластика, который должен быть обоснованным и учитывать экономические последствия.

Роспотребнадзор также выступил за отказ от продажи одноразовых пластиковых изделий и поэтапное сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов.

В мае сообщалось, что в Минприроды готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду.

Депутат Госдумы, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Nation News прокомментировал решение Евросоюза запретить к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды.

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