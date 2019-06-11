Минприроды и Роспотребнадзор выступили за снижение продаж пластиковой посуды

Минприроды и Роспотребнадзор обратились к экономической комиссии Совета по правам человека (СПЧ) и выступили за снижение продаж пластиковой посуды, сообщает ФАН со ссылкой на сайт СПЧ.

Заседание на тему предотвращения образования отходов для успешной реализации нацпроекта «Экология» совет провёл 20 марта. Стороны проанализировали приоритетные направления госполитики в соответствующей области и ознакомились с предложениями федеральных органов исполнительной власти.

Как отметили в министерстве, объём повторно вовлечённых в хозяйственную деятельность пластиковых отходов ниже, чем количество пластика, попадающего в окружающую среду. Поэтому ведомство поддерживает запрет продажи одноразовых изделий из пластика, который должен быть обоснованным и учитывать экономические последствия.

Роспотребнадзор также выступил за отказ от продажи одноразовых пластиковых изделий и поэтапное сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов.

В мае сообщалось, что в Минприроды готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду.

Депутат Госдумы, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Nation News прокомментировал решение Евросоюза запретить к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды.