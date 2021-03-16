В правительстве рассказали о работе над запретом пластиковой посуды

Короткая ссылка
Правительство России занимается разработкой запрета неперерабатываемого пластика, в том числе одноразовой посуды, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на форуме «Чистая страна».
В правительстве рассказали о работе над запретом пластиковой посуды
  • ©Frank May/picture alliance
  • globallookpress.com

«Мы должны с вами запрещать (и нужно не бояться этого) применять, использовать, выпускать в обращение неперерабатываемые материалы. Такие, например, как цветной пластик, трудноизвлекаемые материалы, такие как коктейльные трубочки, одноразовая посуда и так далее», — приводит её слова ТАСС.

Как отметила Абрамченко, это уже есть в практической работе кабинета министров.

Она заявила, что к 2030 году необходимо добиться извлечения 50% вторичных материальных ресурсов из всей массы отходов. Ожидается, что это позволит вдвое сократить захоронение отходов и вдвое меньше использовать первичные ресурсы.

В конце 2019 года президент Владимир Путин призвал сокращать производство пластиковой посуды. При этом он подчеркнул, что шаги в данном направлении надо совершать аккуратно, чтобы не нанести ущерб промышленности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить