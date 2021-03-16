В правительстве рассказали о работе над запретом пластиковой посуды

Правительство России занимается разработкой запрета неперерабатываемого пластика, в том числе одноразовой посуды, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на форуме «Чистая страна».

«Мы должны с вами запрещать (и нужно не бояться этого) применять, использовать, выпускать в обращение неперерабатываемые материалы. Такие, например, как цветной пластик, трудноизвлекаемые материалы, такие как коктейльные трубочки, одноразовая посуда и так далее», — приводит её слова ТАСС.

Как отметила Абрамченко, это уже есть в практической работе кабинета министров.

Она заявила, что к 2030 году необходимо добиться извлечения 50% вторичных материальных ресурсов из всей массы отходов. Ожидается, что это позволит вдвое сократить захоронение отходов и вдвое меньше использовать первичные ресурсы.

В конце 2019 года президент Владимир Путин призвал сокращать производство пластиковой посуды. При этом он подчеркнул, что шаги в данном направлении надо совершать аккуратно, чтобы не нанести ущерб промышленности.