Эндокринолог напомнила о возможном вреде пластика

Профессор, доктор медицинских наук, эндокринолог Анна Гончарова напомнила о возможном вреде пластика.

«Любой пластик — полипропилен, полистирол, полифенол и другой — быстрее или медленнее окисляется под действием света, кислорода, воздуха, а также легко окисляет и взаимно проникает в разнообразные среды. В первую очередь это касается жиросодержащих продуктов», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, употребление еды из пластиковой посуды негативно влияет на здоровье. Как отметила Гончарова, даже пищевой пластик не является абсолютно безопасным при длительном и постоянном употреблении как посуды.

Со своей стороны, отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что ЛОР-врачи, как правило, запрещают пациентам использовать ватные палочки, поскольку есть вероятность травмировать барабанные перепонки.

«Очень мало людей, которые умеют безопасно пользоваться ватными палочками, и это даже не вопрос образования», — сказал он.

Как добавил эксперт, в целом уши чистить особо не требуется, и раз в год можно прийти на приём к отоларингологу.

Ранее сообщалось, что поправки в законодательство, предполагающие запрет использования некоторых видов неперерабатываемого пластика, планируется внести в Госдуму осенью.