Эндокринолог напомнила о возможном вреде пластика

Короткая ссылка
Профессор, доктор медицинских наук, эндокринолог Анна Гончарова напомнила о возможном вреде пластика.
Эндокринолог напомнила о возможном вреде пластика
  • РИА Новости

«Любой пластик — полипропилен, полистирол, полифенол и другой — быстрее или медленнее окисляется под действием света, кислорода, воздуха, а также легко окисляет и взаимно проникает в разнообразные среды. В первую очередь это касается жиросодержащих продуктов», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, употребление еды из пластиковой посуды негативно влияет на здоровье. Как отметила Гончарова, даже пищевой пластик не является абсолютно безопасным при длительном и постоянном употреблении как посуды.

Со своей стороны, отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что ЛОР-врачи, как правило, запрещают пациентам использовать ватные палочки, поскольку есть вероятность травмировать барабанные перепонки.

«Очень мало людей, которые умеют безопасно пользоваться ватными палочками, и это даже не вопрос образования», — сказал он.

Как добавил эксперт, в целом уши чистить особо не требуется, и раз в год можно прийти на приём к отоларингологу.

Ранее сообщалось, что поправки в законодательство, предполагающие запрет использования некоторых видов неперерабатываемого пластика, планируется внести в Госдуму осенью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить