Эксперт прокомментировала поправки о запрете неперерабатываемого пластика

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Председатель комитета по экономике Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков, профессор, доктор экономических наук Тамара Канделаки прокомментировала поправки о запрете неперерабатываемого пластика.
Эксперт прокомментировала поправки о запрете неперерабатываемого пластика
  • РИА Новости

«На выпуск данных изделий тратится не так много полимерного сырья, поэтому крупный нефтегазохимический бизнес не пострадает», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

Как считает Канделаки, это может заметно отразиться на малом бизнесе, который занимается непосредственным производством пакетов, ватных палочек, одноразовой посуды.

Ранее сообщалось, что поправки в законодательство, предполагающие запрет использования некоторых видов неперерабатываемого пластика, планируется внести в Госдуму осенью.

Эколог, директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал поправки.

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