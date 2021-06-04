Эксперт прокомментировала поправки о запрете неперерабатываемого пластика

Председатель комитета по экономике Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков, профессор, доктор экономических наук Тамара Канделаки прокомментировала поправки о запрете неперерабатываемого пластика.

«На выпуск данных изделий тратится не так много полимерного сырья, поэтому крупный нефтегазохимический бизнес не пострадает», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

Как считает Канделаки, это может заметно отразиться на малом бизнесе, который занимается непосредственным производством пакетов, ватных палочек, одноразовой посуды.

Ранее сообщалось, что поправки в законодательство, предполагающие запрет использования некоторых видов неперерабатываемого пластика, планируется внести в Госдуму осенью.

Эколог, директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал поправки.