Эксперт прокомментировала поправки о запрете неперерабатываемого пластика
- РИА Новости
«На выпуск данных изделий тратится не так много полимерного сырья, поэтому крупный нефтегазохимический бизнес не пострадает», — цитирует эксперта oilcapital.ru.
Как считает Канделаки, это может заметно отразиться на малом бизнесе, который занимается непосредственным производством пакетов, ватных палочек, одноразовой посуды.
Ранее сообщалось, что поправки в законодательство, предполагающие запрет использования некоторых видов неперерабатываемого пластика, планируется внести в Госдуму осенью.
Эколог, директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал поправки.