Кардиолог перечислила нежелательные для перенёсших COVID-19 напитки

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Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, руководитель компании «МИССАДЕНА» Анна Бабаликашвили рассказала, какие напитки нежелательно употреблять после перенесённого коронавируса.
Кардиолог перечислила нежелательные для перенёсших COVID-19 напитки
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Об этом она сообщила в эфире радио Sputnik.

«Крепкие чёрный чай и кофе могут вызывать тахикардию. После COVID-19 и так какое-то время может сохраняться одышка, а если сердцебиение будет чаще, одышка будет ощущаться сильнее. Поэтому, независимо от сложности и тяжести заболевания, после COVID-19 какой-то период — два-три месяца — желательно вообще воздержаться от кофе и крепкого чая», — посоветовала Бабаликашвили.

Вводить в рацион чашку-две некрепкого кофе или чая в день можно постепенно, добавила врач.

Она уточнила, что подобные ограничения не касаются зелёного чая, поскольку он содержит вещества, которые повышают тонус сосудов.

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