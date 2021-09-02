Ростуризм планирует запустить программу «вакцинного туризма» в текущем году

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Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ведомство планирует запустить в текущем году программу «вакцинного туризма», которая позволяет иностранцам приехать в Россию и привиться от коронавируса.

«В этом году планируем запустить», — приводит Интерфакс её ответ на соответствующий вопрос.

Ранее в Санкт-Петербургском агентстве медицинского туризма сообщили о начале вакцинации против коронавируса для иностранных граждан, проживающих в городе.

В июне исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что несколько тысяч иностранцев готовы приехать в Россию для вакцинации российским препаратом против коронавируса «Спутник V».

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