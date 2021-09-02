Ростуризм планирует запустить программу «вакцинного туризма» в текущем году
«В этом году планируем запустить», — приводит Интерфакс её ответ на соответствующий вопрос.
Ранее в Санкт-Петербургском агентстве медицинского туризма сообщили о начале вакцинации против коронавируса для иностранных граждан, проживающих в городе.
В июне исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что несколько тысяч иностранцев готовы приехать в Россию для вакцинации российским препаратом против коронавируса «Спутник V».