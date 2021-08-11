В Петербурге 12 августа стартует вакцинация иностранцев от COVID-19

В Санкт-Петербургском агентстве медицинского туризма сообщили о начале вакцинации против коронавируса для иностранных граждан, проживающих в городе. Она стартует 12 августа.

«Завтра с 9 утра начнётся вакцинация», — приводит ТАСС заявление директора организации Натальи Юдиной.

Она рассказала, что координаторы получили заявки на проведение вакцинации от более тысячи юрлиц на 60 тыс. иностранных сотрудников.

По её словам, речь идёт в основном о работниках гостиниц, предприятий в сфере ретейла и общепита.

Для вакцинации иностранных граждан, которые работают и учатся на территории города, предназначена вакцина «Спутник Лайт». Запланировано использовать не менее 200 тыс. доз препарата с возможным заказом дополнительных партий.

Юдина отметила, что на данный момент открыто 20 пунктов вакцинации для иностранцев, но это количество, скорее всего, будет увеличено до 30.

В июле сообщалось, что в Москве вакцинацию от COVID-19 прошли 68 тысяч иностранцев.