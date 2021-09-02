В Омске в результате ДТП с маршруткой пострадали четыре человека
- РИА Новости
«Медицинская помощь потребовалась трём пассажирам микроавтобуса и водителю Mitsubishi», — сообщается в официальной группе УГИБДД по Омской области в «ВКонтакте».
Сотрудники ГИБДД установили, что водитель автомобиля Mitsubishi выехала на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с маршрутным автобусом, который от удара опрокинулся на бок.
По данному инциденту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.
Ранее в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Тюмень — Омск погибли два человека, ещё четверо пострадали.