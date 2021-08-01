Четыре человека пострадали при ДТП в Омской области

В результате столкновения двух легковых автомобилей на автотрассе Омск — Тюмень в Омской области пострадали четыре человека. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

РИА Новости

Как отмечается, сообщение о ДТП поступило в 15:20 (12:20 мск). «В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю автомобиля Lada Priora, водителю автомобиля ГАЗ и его двум пассажирам, женщинам 1962 и 1957 годов рождения», — приводит ТАСС сообщения. По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗ при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Lada Priora. Ранее сообщалось, что при ДТП на участке трассы Р23 Санкт-Петербург — Невель в Плюсском районе Псковской области три человека погибли, ещё двое пострадали.