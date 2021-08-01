Четыре человека пострадали при ДТП в Омской области

Короткая ссылка
В результате столкновения двух легковых автомобилей на автотрассе Омск — Тюмень в Омской области пострадали четыре человека. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Четыре человека пострадали при ДТП в Омской области
  • РИА Новости

Как отмечается, сообщение о ДТП поступило в 15:20 (12:20 мск).

«В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю автомобиля Lada Priora, водителю автомобиля ГАЗ и его двум пассажирам, женщинам 1962 и 1957 годов рождения», — приводит ТАСС сообщения.

По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗ при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Lada Priora.

Ранее сообщалось, что при ДТП на участке трассы Р23 Санкт-Петербург — Невель в Плюсском районе Псковской области три человека погибли, ещё двое пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить