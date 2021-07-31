Три человека погибли в результате ДТП в Псковской области

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В результате ДТП на участке трассы Р23 Санкт-Петербург — Невель в Плюсском районе Псковской области три человека погибли, ещё двое пострадали. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Три человека погибли в результате ДТП в Псковской области
  • РИА Новости

«Вечером на трассе Р23 Санкт-Петербург — Невель в Плюсском районе между деревней Заполье и Андромер произошло столкновение двух легковых автомобилей. По предварительным данным, столкновение было лобовое», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, в результате ДТП погибли три человека.

В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в ДТП с участием легкового автомобиля и автокрана на автодороге Р22 в Иловлинском районе Волгоградской области погибли три человека.

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