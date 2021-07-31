Три человека погибли в результате ДТП в Псковской области
- РИА Новости
«Вечером на трассе Р23 Санкт-Петербург — Невель в Плюсском районе между деревней Заполье и Андромер произошло столкновение двух легковых автомобилей. По предварительным данным, столкновение было лобовое», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, в результате ДТП погибли три человека.
В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в ДТП с участием легкового автомобиля и автокрана на автодороге Р22 в Иловлинском районе Волгоградской области погибли три человека.