В ДТП в Волгоградской области погибли три человека

В ДТП с участием легкового автомобиля и автокрана на автодороге Р22 в Иловлинском районе Волгоградской области погибли три человека.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на комитет здравоохранения региона.

«В ДТП с участием легкового автомобиля и автокрана трое мужчин погибли на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Семилетний ребёнок и 38-летний мужчина госпитализированы», — сообщили в комитете.

Ранее, как сообщал портал «Новый Севастополь», трое пассажиров пострадали в автомобильной аварии с участием внедорожника и пассажирского автобуса, которая произошла в Севастополе.