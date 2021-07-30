В ДТП в Волгоградской области погибли три человека
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на комитет здравоохранения региона.
«В ДТП с участием легкового автомобиля и автокрана трое мужчин погибли на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Семилетний ребёнок и 38-летний мужчина госпитализированы», — сообщили в комитете.
Ранее, как сообщал портал «Новый Севастополь», трое пассажиров пострадали в автомобильной аварии с участием внедорожника и пассажирского автобуса, которая произошла в Севастополе.