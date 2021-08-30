На трассе Тюмень — Омск в результате ДТП погибли два человека

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В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Тюмень — Омск погибли два человека, ещё четверо пострадали.
На трассе Тюмень — Омск в результате ДТП погибли два человека
  • РИА Новости

Как сообщили сайту megatyumen.ru в Госавтоинспекции Омской области, участниками инцидента стали грузовик Scania и автомобиль Toyota Mark 2.

По предварительным данным, 30-летний водитель грузовика ехал в направлении Омска и пошёл на обгон.

При совершении манёвра грузовик столкнулся с двигавшимся ему навстречу легковым автомобилем, в котором находились шесть человек.

В результате ЧП погибли два пассажира Toyota — мужчина 36 лет и подросток 17 лет.

26-летний водитель и трое пассажиров — двое 15-летних и 17-летний — госпитализированы.

Как ранее сообщало ФАН, в Крыму возбудили уголовное дело по факту ДТП в Сакском районе.

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