В Омске водитель сбил ребёнка на самокате на пешеходном переходе
- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
ДТП произошло 22 июля около 21:30.
Уточняется, что водитель совершил наезд на ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ЧП девятилетнему мальчику потребовалась помощь врачей.
В настоящее время полиция проводит проверку.
Ранее, по сообщениям kp.ru, замначальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин рассказал о наиболее частых причинах ДТП с детьми.