В Омске водитель сбил ребёнка на самокате на пешеходном переходе

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В Омске 26-летний водитель автомобиля Hyundai сбил ребёнка на самокате, когда тот пересекал дорогу по «зебре».
В Омске водитель сбил ребёнка на самокате на пешеходном переходе
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

ДТП произошло 22 июля около 21:30. 

Уточняется, что водитель совершил наезд на ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ЧП девятилетнему мальчику потребовалась помощь врачей.

В настоящее время полиция проводит проверку.

Ранее, по сообщениям kp.ru, замначальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин рассказал о наиболее частых причинах ДТП с детьми.

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