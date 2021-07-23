В Омске водитель сбил ребёнка на самокате на пешеходном переходе

В Омске 26-летний водитель автомобиля Hyundai сбил ребёнка на самокате, когда тот пересекал дорогу по «зебре».

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

ДТП произошло 22 июля около 21:30.

Уточняется, что водитель совершил наезд на ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ЧП девятилетнему мальчику потребовалась помощь врачей.

В настоящее время полиция проводит проверку.

Ранее, по сообщениям kp.ru, замначальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин рассказал о наиболее частых причинах ДТП с детьми.