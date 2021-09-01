Иммунолог Болибок рассказал, почему при болезни повышается температура

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Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, почему при болезни повышается температура.
Иммунолог Болибок рассказал, почему при болезни повышается температура
  • © Александр Кондратюк
  • РИА Новости

«Работа иммунной системы определяется цитокинами — молекулами, которые выделяются в тот момент, когда активируются клетки иммунной системы», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, когда цитокинов выделяется слишком много, то возникает так называемая гиперпиретическая реакция — температура уходит далеко за 39—40 °С, что плохо сказывается на работе внутренних органов.

Как считает Болибок, «идеальная» температура, при которой организм эффективно борется с инфекцией, — от 37 с небольшим до 38,5 °С.

«Во всех наших медицинских рекомендациях мы говорим, что если температура меньше чем 38,5 °С, то не надо принимать жаропонижающие, организм при такой температуре хорошо работает с инфекцией и справится сам», — сказал он.

Ранее Болибок в беседе с НСН рассказал, как бороться с постковидным синдромом.

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