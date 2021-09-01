«Коммерсантъ»: установлены причины крушения самолёта Ил-112В в Подмосковье

Эксперты установили причины крушения лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В в Подмосковье. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на специалистов Минпромторга России и Межгосударственного авиакомитета (МАК).

По информации издания, критическую ситуацию на борту Ил-112В спровоцировал мощный «керосиновый» пожар, возникший через несколько минут после взлёта. Самолёт ушёл в неконтролируемый боковой крен из-за обрыва разрушенной огнём тяги правого элерона.

Эксперты также установили, что развитие катастрофы началось с потери газодинамической устойчивости правого двигателя.

17 августа стало известно об аварии во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.

На борту находились три члена экипажа. Командир экипажа — Герой России и заслуженный лётчик-испытатель Николай Куимов. Экипаж погиб.

Обнаруженный на месте крушения самолёта чёрный ящик направлен на расшифровку.