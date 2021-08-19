Чёрный ящик разбившегося Ил-112В направлен на расшифровку
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- РИА Новости
Отмечается, что фрагменты самолёта с места происшествия извлечены и доставлены в город Жуковский, на территорию ЛИИ им. М.М. Громова.
«В специально выделенном для этого ангаре будет производиться выкладка фрагментов воздушного судна и работа с ними соответствующих специалистов», — рассказали в комиссии.
17 августа около подмосковного аэродрома Кубинка произошла авария во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.
В Объединённой авиастроительной корпорации заявили, что выживших при крушении самолёта в Московской области нет.
Лётчик-испытатель Анатолий Кнышов в беседе с «360» назвал экипаж Ил-112В цветом российской авиации.