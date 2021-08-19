Чёрный ящик разбившегося Ил-112В направлен на расшифровку

Обнаруженный на месте крушения Ил-112В чёрный ящик направлен на расшифровку, сообщили Интерфаксу в комиссии по расследованию происшествия.

Отмечается, что фрагменты самолёта с места происшествия извлечены и доставлены в город Жуковский, на территорию ЛИИ им. М.М. Громова.

«В специально выделенном для этого ангаре будет производиться выкладка фрагментов воздушного судна и работа с ними соответствующих специалистов», — рассказали в комиссии.

17 августа около подмосковного аэродрома Кубинка произошла авария во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.

В Объединённой авиастроительной корпорации заявили, что выживших при крушении самолёта в Московской области нет.

Лётчик-испытатель Анатолий Кнышов в беседе с «360» назвал экипаж Ил-112В цветом российской авиации.