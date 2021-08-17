На борту разбившегося в Подмосковье Ил-112В находились три члена экипажа
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Об этом информирует пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).
«Самолёт пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО «Ил», лётчика-испытателя 1-го класса Героя России Николая Куимова, лётчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева», — цитирует ТАСС сообщение ОАК.
Отмечается, что судьба экипажа в настоящее время неизвестна, ведутся спасательные работы.
В «Ростехе» сообщили, что создают внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии Ил-112В, разбившегося во время тренировочного полёта в подмосковной Кубинке.
Представитель корпорации уточнил, что самолёт был опытным и находился в стадии испытаний.
Ранее сообщалось, что возле подмосковного аэродрома Кубинка произошла авария во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.