На борту разбившегося в Подмосковье Ил-112В находились три члена экипажа

На борту самолёта Ил-112В, потерпевшего крушение в Московской области, находились три члена экипажа, их судьба пока неизвестна.

Об этом информирует пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

«Самолёт пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО «Ил», лётчика-испытателя 1-го класса Героя России Николая Куимова, лётчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева», — цитирует ТАСС сообщение ОАК.

Отмечается, что судьба экипажа в настоящее время неизвестна, ведутся спасательные работы.

В «Ростехе» сообщили, что создают внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии Ил-112В, разбившегося во время тренировочного полёта в подмосковной Кубинке.

Представитель корпорации уточнил, что самолёт был опытным и находился в стадии испытаний.

Ранее сообщалось, что возле подмосковного аэродрома Кубинка произошла авария во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.