На борту разбившегося в Подмосковье Ил-112В находились три члена экипажа

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На борту самолёта Ил-112В, потерпевшего крушение в Московской области, находились три члена экипажа, их судьба пока неизвестна.
На борту разбившегося в Подмосковье Ил-112В находились три члена экипажа
  • © Пресс-служба ОАК

Об этом информирует пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

«Самолёт пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО «Ил», лётчика-испытателя 1-го класса Героя России Николая Куимова, лётчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева», — цитирует ТАСС сообщение ОАК.

Отмечается, что судьба экипажа в настоящее время неизвестна, ведутся спасательные работы.

В «Ростехе» сообщили, что создают внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии Ил-112В, разбившегося во время тренировочного полёта в подмосковной Кубинке. 

Представитель корпорации уточнил, что самолёт был опытным и находился в стадии испытаний.

Ранее сообщалось, что возле подмосковного аэродрома Кубинка произошла авария во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.

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