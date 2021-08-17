Командиром экипажа Ил-112В был Герой России Николай Куимов
- © РИА Новости / пресс-служба ОАК/Армен Гаспарян
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Объединённой авиастроительной корпорации.
«Командиром экипажа потерпевшего крушение в Подмосковье Ил-112В был заслуженный лётчик-испытатель Герой России Николай Куимов», — заявили в ОАК.
Ранее сообщалось, что возле подмосковного аэродрома Кубинка произошла авария во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.
«Ростех» создаёт комиссию для расследования аварии опытного Ил-112В.