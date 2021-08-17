Командиром экипажа Ил-112В был Герой России Николай Куимов

Командиром экипажа самолёта Ил-112В, потерпевшего крушение в Московской области, был Герой России заслуженный лётчик-испытатель Николай Куимов.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Объединённой авиастроительной корпорации.

«Командиром экипажа потерпевшего крушение в Подмосковье Ил-112В был заслуженный лётчик-испытатель Герой России Николай Куимов», — заявили в ОАК.

Ранее сообщалось, что возле подмосковного аэродрома Кубинка произошла авария во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.

«Ростех» создаёт комиссию для расследования аварии опытного Ил-112В.