Командиром экипажа Ил-112В был Герой России Николай Куимов

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Командиром экипажа самолёта Ил-112В, потерпевшего крушение в Московской области, был Герой России заслуженный лётчик-испытатель Николай Куимов.
Командиром экипажа Ил-112В был Герой России Николай Куимов
  • © РИА Новости / пресс-служба ОАК/Армен Гаспарян

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Объединённой авиастроительной корпорации.

«Командиром экипажа потерпевшего крушение в Подмосковье Ил-112В был заслуженный лётчик-испытатель Герой России Николай Куимов», — заявили в ОАК.

Ранее сообщалось, что возле подмосковного аэродрома Кубинка произошла авария во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.

«Ростех» создаёт комиссию для расследования аварии опытного Ил-112В. 

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