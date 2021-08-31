Диетолог Гинзбург перечислил вредные для здоровья диеты

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.
Диетолог Гинзбург перечислил вредные для здоровья диеты
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В беседе с Nation News специалист отметил, что диеты полезны лишь в тех случаях, когда они показаны: при заболеваниях желудка, печени, почек, сахарном диабете, гипертонии.    

«Есть большой класс любительских диет, в отношении них врачи высказывают опасения. Например, длительное соблюдение белковой диеты приводит к серьёзной нагрузке на печень и почки. Если у человека есть хроническая болезнь почек, это может привести к почечной недостаточности. Появились данные, что длительное соблюдение низкоуглеводной диеты отнимает у человека в среднем от трёх до трёх с половиной лет жизни», — объяснил диетолог.

Как ранее сообщала газета «Взгляд», опрос показал отношение россиян к бодипозитиву.

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