Путин наградил орденами Мужества посмертно лётчиков разбившегося в Подмосковье Ил-112

Президент России Владимир Путин наградил посмертно орденами Мужества лётчиков-испытателей и бортинженера, которые погибли при крушении самолёта Ил-112В в Подмосковье.

РИА Новости

Глава государства наградил лётчика-испытателя 1 класса Дмитрия Комарова, лётчика-испытателя 1 класса Николая Куимова и бортинженера-испытателя 1 класса Николая Хлудеева. 31 августа на Федеральном военном мемориальном кладбище проходит церемония прощания с погибшими. 17 августа стало известно об аварии во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В. На борту находились три члена экипажа. Командир экипажа — Герой России и заслуженный лётчик-испытатель Николай Куимов. Экипаж погиб. Обнаруженный на месте крушения самолёта чёрный ящик направлен на расшифровку.