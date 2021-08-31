Путин наградил орденами Мужества посмертно лётчиков разбившегося в Подмосковье Ил-112
- РИА Новости
Глава государства наградил лётчика-испытателя 1 класса Дмитрия Комарова, лётчика-испытателя 1 класса Николая Куимова и бортинженера-испытателя 1 класса Николая Хлудеева.
31 августа на Федеральном военном мемориальном кладбище проходит церемония прощания с погибшими.
17 августа стало известно об аварии во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.
На борту находились три члена экипажа. Командир экипажа — Герой России и заслуженный лётчик-испытатель Николай Куимов. Экипаж погиб.
Обнаруженный на месте крушения самолёта чёрный ящик направлен на расшифровку.