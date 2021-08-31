Путин наградил орденами Мужества посмертно лётчиков разбившегося в Подмосковье Ил-112

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Президент России Владимир Путин наградил посмертно орденами Мужества лётчиков-испытателей и бортинженера, которые погибли при крушении самолёта Ил-112В в Подмосковье.
Путин наградил орденами Мужества посмертно лётчиков разбившегося в Подмосковье Ил-112
  • РИА Новости

Глава государства наградил лётчика-испытателя 1 класса Дмитрия Комарова, лётчика-испытателя 1 класса Николая Куимова и бортинженера-испытателя 1 класса Николая Хлудеева.

31 августа на Федеральном военном мемориальном кладбище проходит церемония прощания с погибшими.

17 августа стало известно об аварии во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.

На борту находились три члена экипажа. Командир экипажа — Герой России и заслуженный лётчик-испытатель Николай Куимов. Экипаж погиб.

Обнаруженный на месте крушения самолёта чёрный ящик направлен на расшифровку.

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