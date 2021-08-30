Прощание с погибшими членами экипажа Ил-112В пройдёт 31 августа

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Церемония прощания с тремя погибшими при крушении самолёта Ил-112В в Подмосковье пройдёт 31 августа в Мытищах.
Прощание с погибшими членами экипажа Ил-112В пройдёт 31 августа
  • © Пресс-служба ОАК
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Объединённую авиастроительную корпорацию.

«31 августа на Федеральном военном мемориальном кладбище состоится церемония прощания с Николаем Куимовым, Дмитрием Комаровым и Николаем Хлудеевым», — говорится в публикации.

17 августа стало известно об аварии во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.

На борту находились три члена экипажа. Командир экипажа — Герой России и заслуженный лётчик-испытатель Николай Куимов. Экипаж погиб.

Обнаруженный на месте крушения самолёта чёрный ящик направлен на расшифровку.

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