Прощание с погибшими членами экипажа Ил-112В пройдёт 31 августа

Церемония прощания с тремя погибшими при крушении самолёта Ил-112В в Подмосковье пройдёт 31 августа в Мытищах.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Объединённую авиастроительную корпорацию.

«31 августа на Федеральном военном мемориальном кладбище состоится церемония прощания с Николаем Куимовым, Дмитрием Комаровым и Николаем Хлудеевым», — говорится в публикации.

17 августа стало известно об аварии во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.

На борту находились три члена экипажа. Командир экипажа — Герой России и заслуженный лётчик-испытатель Николай Куимов. Экипаж погиб.

Обнаруженный на месте крушения самолёта чёрный ящик направлен на расшифровку.