Прощание с погибшими членами экипажа Ил-112В пройдёт 31 августа
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- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Объединённую авиастроительную корпорацию.
«31 августа на Федеральном военном мемориальном кладбище состоится церемония прощания с Николаем Куимовым, Дмитрием Комаровым и Николаем Хлудеевым», — говорится в публикации.
17 августа стало известно об аварии во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.
На борту находились три члена экипажа. Командир экипажа — Герой России и заслуженный лётчик-испытатель Николай Куимов. Экипаж погиб.
Обнаруженный на месте крушения самолёта чёрный ящик направлен на расшифровку.