Терапевт Звонков порекомендовал сдать общий анализ крови после COVID-19

Врач-терапевт и трансфузиолог Андрей Звонков рассказал, какие анализы рекомендуется сдать всем переболевшим COVID-19.

Первым делом следует проверить кровь, поскольку при COVID-19 повышается её свёртываемость, что может привести к тромбозу. Об этом врач рассказал в беседе с радио Sputnik.

«Для человека, перенёсшего COVID-19, контрольный анализ его состояния — это общий анализ крови, его делать обязательно. Ещё надо проверить свёртывание крови, достаточно сделать короткую коагулограмму (анализ на свёртываемость. — RT), чтобы туда входил показатель МНО (международного нормализованного отношения)», — сказал Звонков.

Также специалист посоветовал проверить уровень антител классов М (IgM) и G (IgG).

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