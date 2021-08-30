Инфекционист высказался о возможном появлении в России комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила

Бывший главный инфекционист Москвы, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи профессор Николай Малышев прокомментировал сообщения о возможном появлении в России комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила.

«Главное, при первых признаках лихорадки незамедлительно обращаться к врачу. Существует 1500 инфекционных заболеваний, и, как правило, в первые часы и дни симптоматика у них практически одинаковая», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

Эксперт призвал не лечить лихорадку самостоятельно.

Со своей стороны, врач-инфекционист Видновской больницы Светлана Малиновская в беседе с «Радио 1» отметила, что для предупреждения данного заболевания желательно во время прогулок носить одежду, максимально закрывающую тело, а также пользоваться репеллентами.

Она также рекомендовала защитить дом от проникновения комаров.

Отмечается, что соответствующая инфекция протекает в виде лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации. В тяжёлых случаях возможно поражение центральной нервной системы.