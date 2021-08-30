Россиян предупредили о возможном появлении комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила

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Осенью в России может наблюдаться большое количество комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Россиян предупредили о возможном появлении комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила
  • Pixabay

«Учитывая сложившиеся благоприятные климатические условия в текущем году — обилие осадков, прогнозируемую на большей территории России, включая центральную часть, тёплую и затяжную осень, — в осенний период может наблюдаться высокая численность переносчиков и сохраняться риск передачи возбудителя», — говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, эта инфекционная болезнь встречается более чем в 90 странах. Наиболее сложная ситуация складывается в Европе, США и Канаде; в России заболеваемость регистрируется в основном в европейской части страны, более 80% случаев приходится на Южный федеральный округ.

Инфекция протекает в виде лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации. В тяжёлых случаях возможно поражение центральной нервной системы. 

Для предупреждения заражения при посещении лесопарковых зон и водоёмов рекомендуется носить одежду, максимально закрывающую тело, наносить репелленты, защищать дома от проникновения комаров и не допускать скопления воды в контейнерах.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрирован первый ПЦР-тест для диагностики малярии.

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