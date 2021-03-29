В России разработан первый ПЦР-тест для диагностики малярии

Первый ПЦР-тест для диагностики малярии зарегистрирован в России.

Как сообщает ТАСС, его разработал ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора.

«ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первый в Российской Федерации ПЦР-тест для диагностики малярии. Данный тест обладает высокой аналитической чувствительностью, позволяя выявлять инфекцию даже при низком уровне инфицирования, а также в инкубационном и начальном периодах заболевания», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские и американские учёные успешно завершили сборку референсных (усреднённых) геномов двух видов комаров — основных переносчиков малярии в африканских тропиках.