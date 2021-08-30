Гастроэнтеролог Харлов дал советы по подготовке к вакцинации от COVID-19

Врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов дал советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.

«Во-первых, не надо есть ничего, что вызывает у вас аллергию. Никакой новой пищи не пробовать, есть только то, к чему вы уже давно привыкли, вплоть до конкретной марки колбасы или молока», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

Во-вторых, отметил эксперт, не следует переедать, так как это удар по иммунной системе.

Как считает Харлов, перед вакцинацией также желательно ограничить блюда с большим количеством углеводов.

«Точно можно оставить цитрусовые: лимон, лайм, грейпфрут. Скорее всего, плохо повлияют банан, виноград. Дыня перед прививкой — плохая идея, потому что она аллергенна, более аллергенна, чем тот же арбуз», — добавил он.

В целом эксперт посоветовал придерживаться таких правил и в течение двух недель после прививки, пока формируется первичный иммунный ответ.

Ранее врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.