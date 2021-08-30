В МИД России заявили о дискриминации в ряде стран в отношении привитых российскими вакцинами

В МИД России рассказали о дискриминации в отношении привитых отечественными вакцинами от коронавируса россиян и иностранцев со стороны некоторых стран.

«Что касается возможной дискриминации по вакцинному признаку, то действительно можно сказать, что в определённой степени такая дискриминация наблюдается», — заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев в интервью РИА Новости.

Он акцентировал внимание на том, что, несмотря на высокую оценку российского препарата «Спутник V» и его широкое применение за рубежом, по неким политическим соображениям замедляется процесс признания отечественной вакцины.

По его словам, со стороны ВОЗ и ЕМА нет «той скорости, с которой могла бы всё-таки быть одобрена эта вакцина», что становится причиной дискриминации россиян и иностранцев, привитых российскими препаратами.

«В результате целый ряд стран, которые ориентированы на какие-то послабления по борьбе с коронавирусной инфекцией, вводят по сути дискриминационные меры в отношении тех, кто привит российскими вакцинами», — утверждает представитель МИД России.

В РФПИ ранее сообщали, что процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском агентстве лекарственных средств «идёт в положительном и профессиональном ключе».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что Еврокомиссия «ускорится» с решением вопроса о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19.