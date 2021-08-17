Лавров призвал ЕК ускориться с вопросом о взаимном признании вакцин

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что Еврокомиссия ускорится с решением вопроса о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19.
Лавров призвал ЕК ускориться с вопросом о взаимном признании вакцин
  • © МИД России

Об этом он сказал по итогам поездки в Калининград.

«Надеюсь, что Еврокомиссия ускорится. С нашей стороны Минздрав и институт имени Гамалеи готовы в самые сжатые сроки эту работу завершить», — заявил Лавров.

Лавров также отметил, что в ситуации со «Спутником V» Еврокомиссия «вообще ничего не собирается делать, пока он не пройдёт процесс регистрации во Всемирной организации здравоохранения».

RT вёл трансляцию.

Ранее в РФПИ сообщали, что процесс одобрения российской вакцины «Спутник V» в Европейском агентстве лекарственных средств «идёт в положительном и профессиональном ключе».

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