Лавров призвал ЕК ускориться с вопросом о взаимном признании вакцин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что Еврокомиссия ускорится с решением вопроса о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Об этом он сказал по итогам поездки в Калининград.

«Надеюсь, что Еврокомиссия ускорится. С нашей стороны Минздрав и институт имени Гамалеи готовы в самые сжатые сроки эту работу завершить», — заявил Лавров.

Лавров также отметил, что в ситуации со «Спутником V» Еврокомиссия «вообще ничего не собирается делать, пока он не пройдёт процесс регистрации во Всемирной организации здравоохранения».

RT вёл трансляцию.

Ранее в РФПИ сообщали, что процесс одобрения российской вакцины «Спутник V» в Европейском агентстве лекарственных средств «идёт в положительном и профессиональном ключе».