Лавров прокомментировал ситуацию с регистрацией «Спутника V» в Европе

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, прокомментировал ситуацию с регистрацией российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе.

«Насчёт «Спутника V» Еврокомиссия вообще ничего не собирается делать, пока он не пройдёт процесс регистрации во Всемирной организации здравоохранения», — цитирует ТАСС Лаврова.

Ранее министр здравоохранения Республики Сан-Марино Роберто Чиаватта в беседе с RT прокомментировал ситуацию с процессом одобрения вакцины против коронавируса «Спутник V» в ЕС.

В РФПИ сообщали, что процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском агентстве лекарственных средств «идёт в положительном и профессиональном ключе».