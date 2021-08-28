Диетолог Гинзбург рассказал о пользе и вреде бананов

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Диетолог Михаил Гинзбург рассказал о пользе и вреде бананов.
Диетолог Гинзбург рассказал о пользе и вреде бананов
  • Pixabay

В беседе с телеканалом «Звезда» он заявил, что бананы полезны не более, чем другие фрукты, но при этом более калорийны.

«В них содержится калорий примерно 70 — 80 на 100 грамм. Для сравнения, у яблок 56 калорий на 100 грамм, у апельсинов где-то 50 — 52», — отметил эксперт.

По его словам, основная польза бананов в содержании нерастворимых пищевых волокон, которые помогают регулировать уровень сахара в крови и способствуют нормальной работе кишечника, но говорить о бананах как о панацее не стоит, так как подобные волокна есть во всех фруктах и овощах.

«Все овощи и фрукты за счёт пищевых волокон производят ряд эффектов, которые способствуют очищению кишечника», — пояснил он.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова в беседе с ФАН дала рекомендации по употреблению грибных блюд.

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