Двух членов экипажа разбившегося Ил-112В похоронят на военном кладбище в Мытищах

Двух членов экипажа разбившегося в Московской области самолёта Ил-112В похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище. Об этом говорится в распоряжении российского правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Разрешить погребение летчика-испытателя I класса ПАО «Авиационный комплекс им. Ильюшина» капитана запаса Комарова Дмитрия Александровича и бортинженера-испытателя I класса ПАО «Авиационный комплекс им. Ильюшина» подполковника запаса Хлудеева Николая Евгеньевича на Федеральном военном мемориальном кладбище», — сообщается в документе.

17 августа сообщалось, что возле подмосковного аэродрома Кубинка произошла авария во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.

На борту находились три члена экипажа. Командир экипажа — Герой России и заслуженный лётчик-испытатель Николай Куимов. Экипаж упавшего в Подмосковье самолёта Ил-112В погиб.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности по факту крушения военно-транспортного самолёта Ил-112В.